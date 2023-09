Tutti i cellulari squilleranno insieme nel Lazio: ecco perché

Cos'è IT-alert

IT-alert si basa sulla tecnologia "cell-broadcast" per cui una volta attivato l'allarme per una data zona viene trasmesso un messaggio unidirezionale dai ripetitori GSM verso i dispositivi presenti nella zona di copertura. Il sistema non invia SMS, non utilizza app e non raccoglie nessun dato, compresa la posizione.

Il test nel Lazio: quello che c'è da sapere

La prima fase della sperimentazione consisterà nell'invio di un "messaggio test" con lo scopo di far conoscere il servizio e lo strumento. Nelle prossime ore verranno quindi effettuati i primi test nelle Regioni limitrofe al Lazio. Chi riceverà il messaggio non dovrà compiere nessuna azione se non prenderne visione ed eventualmente compilare il questionario indicato.