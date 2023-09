Musk, i segreti svelati dal biografo: "La ketamina? Ecco cosa mi ha detto"

Tutta la vita, i misteri, le nevrosi e il successo di Elon Musk in un libro in uscita il 12 settembre. Il corposo volume, pubblicato in Italia da Mondadori, porta la firma di Walter Isaacson, già autore di biografie di personaggi illustri come Steve Jobs, Albert Einstein, Jennifer Doudna, Henry Kissinger e Leonardo Da Vinci. Isaacson ha seguito da vicino per anni l’eccentrico imprenditore americano d’origine sudafricana, per tirarne fuori un ritratto intimo e pieno di rivelazioni. In un’intervista al quotidiano La Repubblica, l’autore statunitense risponde schiettamente ad alcune domande: “È nato per lavorare con un’intensità spaventosa e per correre rischi, spesso per puro divertimento - le parole di Isaacson che poi racconta il carattere scontroso di Musk – i suoi amici e familiari usano l’espressione ‘Modalità Demone’. A volte Musk può essere brutale. È come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Può trasformarsi in un demone per un’ora e oltre. Altrettanto velocemente, dopo la sfuriata, può scherzare in modo euforico e sciocco. E ha pochi ricordi di ciò che ha fatto”.