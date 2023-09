L'incredibile teoria: "Moana Pozzi era un agente segreto. Non è morta"

La vita di Moana Pozzi è sempre stata avvolta da un alone di mistero, e lo stesso si può dire della sua morte avvenuta il 15 settembre del 1994 in cicrostanze mai chiarite totalmente. A gettare nuova luce sulla vita della pornostar ci ha pensato Marco Gregoretti autore di un documentario che andrà in onda in occasione dell'anniversario della scomparsa dell'attrice.