Scintille a X Factor 2023, lite furiosa tra Morgan e Ambra: il motivo

Morgan e Ambra: la lite per Edoardo

Il giudice veterano, con cinque vittorie su sette partecipazioni come giudice, e la ex conduttrice di Non è la Rai, alla sua seconda partecipazione, hanno acceso la discussione sul talento del concorrente. Per Morgan, l'esibizione di Edoardo, che ha portato Stolen Dance di Milky Chance personalizzata con una sua strofa in italiano. non è stata convincente. "Ormani siete tutti uguali", il commento del giudice che però ha scatenato la reazione di Ambra, colpita invece dalla bravura del classe '96. "C'è un po' di ipocrisia in questo solo perchè è bello", la risposta piccata dell'Angiolini. "Hai ragione", la punzecchiata del collega. Ma la controrisposta non si è fatta attendere, anzi: "No, non dire hai ragione, se fai così mi sminuisci. Non ha la voce? Si muove bene? Non ha stile? Cosa gli è mancato?". Una discussione molto accesa che alla fine si è conclusa con con tre sì e il no di Fedez.