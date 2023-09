Carolina Stramare, la fidanzata di Pellegri fa impazzire il web

Una serie di primi piani, pose neanche troppo studiate e molta naturalezza. È bastato poco a Carolina Stramare, vecchia fiamma di Dusan Vlahovic e attuale compagna di Pietro Pellegri, per far impazzire il web con la sua innegabile bellezza. La ragazza, che ha vinto il titolo di Miss Italia nel 2019, ha giocato con l'obiettivo fotografico e ha postato tutto su Instagram, mandando in tilt i tanti follower.

Carolina Stramare e Pellegri stanno insieme

Carolina Stramare e Pellegri si frequentano da qualche mese e sono molto innamorati. La modella, che ha partecipato all'ultima edizione di Pechino Express, è finita spesso al centro della cronaca rosa per via dei suoi presunti flirt (tra questi uno con Antonino Spinalbese, ex di Belen). Nel passato di Pellegri, invece, una fidanzata famosa: prima di conoscere Carolina l'attaccante ha amato Viktorija Mihajlovic, figlia dell'indimenticato Sinisa. La coppia è stata legata per circa due anni.