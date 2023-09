Alena Seredova stupisce: "Grazie Buffon". E sulle nozze con Ilaria D'Amico...

Alena Seredova è tornata a Verissimo per parlare del matrimonio con Alessandro Nasi, celebrato la scorsa estate. Un matrimonio arrivato dopo nove anni insieme e una figlia, Vivienne Charlotte nata nel 2020. "Era un passaggio non dovuto ma questa ciliegina sulla torta ha un gusto davvero piacevole", ha spiegato la soubrette a Silvia Toffanin. Ha poi ricordato che non è stato facile ricominciare una nuova vita dopo il tradimento di Gigi Buffon: "Non sono stata un boccone facile da portare avanti, Alessandro ha trovato una donna estremamente delusa e ferita, anche troppo esposta in quel momento e con due bambini. Se non sono tuoi ci devi lavorare di piu in qualche modo. Per i miei figli lui è un amico e io sono felice di averlo trovato".