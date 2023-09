Lo Sport entra in Costituzione: via libera unanime dalla Camera

Un riconoscimento importantissimo quello dato al 'valore dello sport' che entra ufficialmente in Costituzione. Nella giornata di oggi è stata infatti approvata all'unanimità con 312 voti alla Camera la proposta di legge costituzionale che modifica l'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. Il provvedimento aveva già ricevuto il via libera dal Senato in seconda lettura (170 si, 1 astenuto) il 17 maggio scorso e in prima lettura il 13 dicembre 2022 (145 si e 4 astenuti). E sempre alla Camera c'era già stata un'approvazione unanime il 4 aprile. Il testo è composto di una sola norma che all'articolo 33 della Carta, dove si parla di arte e scienza, aggiunge: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".