Federica Pellegrini, che emozione per il regalo di Matteo Giunta alla figlia

Mesi di grande gioia per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, in attesa della prima figlia che dovrebbe nascere tra qualche mese. Intanto la coppia, che è convolata a nozze un anno fa, sta già preparando il corredino per la nascitura. L'allenatore ha mostrato sui social network un dolcissimo regalo per la bambina in arrivo che è subito piaciuto alla Divina, pronta a misurarsi con la sfida della maternità dopo le tante avventure in vasca.