The Kolors, il concerto sul battello finisce male: paura a bordo

Paura a bordo del battello che ha ospitato il concerto itinerante dei The Kolors, in giro sui Navigli di Milano per promuovere un evento. All'improvviso, durante lo show, il battello, apparentemente a causa del peso della strumentazione utilizzata per la performance, ha iniziato ad imbarcare sempre più acqua e inclinarsi in modo evidente. Prontamente sono stati evacuati gli artisti, gli strumenti e il pubblico. Per fortuna non ci sono stati feriti.