Federica Pellegrini, pancione ed emozione per un gesto di Matteo Giunta: i dettagli

Grandi sorrisi e tanta emozione per Federica Pellegrini, alle prese con la sua prima gravidanza. L'ex nuotatrice aspetta una femminuccia da Matteo Giunta, sposato un anno fa e con il quale ha partecipato in tv all'adventure game Pechino Express. Di recente la Divina ha postato su Instagram le foto di una cena con una comitiva di amici: del grupetto anche una bellissima bambina bionda che è stata coccolata per tutta la serata da Giunta.