It Alert Lazio, messaggio su tutti i cellulari: il testo completo e cosa bisogna fare

A mezzogiorno, su tutti i telefonini di Roma e del Lazio è apparso il messaggio It-Alert, che sarà utilizzato in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti Il sistema si basa sulla tecnologia “cell-broadcast”, per cui, una volta attivato un allarme per una data zona, viene trasmesso un messaggio unidirezionale dai ripetitori GSM verso i dispositivi presenti nella relativa zona di copertura. Una volta ricevuto il messaggio è bastato cliccare su ok per far tornare il telefono come prima.