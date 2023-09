Daniele Scardina, le prime parole a sette mesi dal coma: "I'm coming back"

Sono trascorsi sette mesi da quel 28 febbraio che ha cambiato per sempre la vita di Daniele Scardina. L'allenamento, il malore, il ricovero in terapia intensiva, il coma e la lotta per la vita. Da vero combattente King Toretto ha vinto il primo round della sfida ma il match è ancora lunghissimo. Il campione di pugilato sta svolgendo un lungo periodo di riabilitazione e per la prima volta ha parlato della sua condizione con un post social.

Daniele Scardina, il primo post social

"Sarebbe bello essere qui oggi per dirvi di aver raggiunto il traguardo. Purtroppo non è ancora così, ma sono un uomo di Fede e penso che il bello sia proprio questo: stupirmi di me stesso a ogni miglioramento ed essere grato per essere qui a scrivervi questo messaggio quando pochi mesi fa lottato per sopravvivere". "La riabilitazione - prosegue Scardina - richiede tanto duro lavoro, sia fisico sia mentale, e questo non mi permette di rispondere a tutti i vostri messaggi di incoraggiamento e supporto, ma piano piano lo farò. Vi ringrazio infinitamente per l'affetto e il sostegno che mi avete sempre dimostrato, anche quando non potevo vederlo e sentirlo. I'm coming back!", queste le parole del campione che non ha nessuna intenzione di mollare.