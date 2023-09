Boateng si fa battezzare in mare a 36 anni: "Gesù è la verità"

Kevin-Prince Boateng è diventato cristiano. A 36 anni l'ex calciatore di Milan e Fiorentina ha deciso di battezzarsi. Il rito è avvenuto in mare, con immersione completa. Accanto allo sportivo un sacerdote (non è chiaro se cattolico o meno, perché con abiti non religiosi): è l'uomo a fargli incrociare le mani davanti al petto, in segno di ringraziamento e preghiera, e poi a immergerlo in acqua. Quando Boateng riemerge si abbracciano commossi, prima della benedizione finale, con l'imposizione delle mani sul capo del neo-battezzato.

Il Battesimo di Boateng

Boateng è emozionato e felice per il suo Battesimo, come si evince dalla didascalia che ha scritto sul suo account: "Apocalisse 3:20 - E sta a NOI aprire la Porta o no. GESÙ è la via, la verità e la vita". A commentare l'evento molti ex colleghi come Pato: "Il modo migliore amico mio!". Il modello e imprenditore Mariano Di Vaio ha invece risposto così: "Amen! Gloria a Dio, non riesco ad esprimere quanto sono felice di vedere queste foto fratello mio!". Di recente Boateng è tornato single: dopo il divorzio da Melissa Satta è finito anche il matrimonio con Valentina Fradegrada.