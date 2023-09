Cristiano Ronaldo: Georgina in tribunale per proteggere il suo passato

Georgina Rodriguez a processo. La compagna di Cristiano Ronaldo non accetta il fatto di non avere il controllo su ciò che viene raccontato sulla sua vita privata prima dell'incontro con il famoso giocatore, avvenuto nel 2016. Come riporta ABC, la prossima settimana la 29enne sarà in tribunale contro due emittenti televisive. Il 3 e il 4 ottobre si discuterà della causa che l'influencer ha intentato alla fine del 2021. Per Georgina il suo onore e la sua privacy sarebbero stati violati a causa della pubblicazione di informazioni relative al suo passato che, a suo avviso, non avrebbero nulla a che fare con la sua vita reale. All'udienza, che sarà pubblica, non è confermata la presenza della Rodriguez, che non è obbligata a presenziare .

Georgina Rodriguez e il suo passato prima dell'incontro con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez sarà rappresentata dall'avvocato Mario Bonacho, uno dei maggiori specialisti internazionali nella difesa del diritto alla privacy. Il legale proverà a convincere il giudice del fatto che, nonostante la sua assistita sia un personaggio pubblico, ha un passato sul quale è l'unica a dover prendere posizione. In quel passato che Georgina vuole nascondere rientra l'esperienza al negozio Gucci in cui lavorava e dove ha conosciuto Cristiano Ronaldo, un presunto rapporto turbolento con alcuni parenti e professioni che non ha mai confermato di aver svolto.

Georgina Rodriguez ha denunciato l'ex collega che lavorava con lei da Gucci

La scorsa estate Georgina Rodriguez ha denunciato per diffamazione e calunnia l'ex collega Pablo Bone, che lavorava con lei da Gucci. L'ex commesso aveva rivelato: "Georgina ha sempre avuto quelle arie di arroganza e superiorità. Alla fine, ha sempre puntato a questo e per questo ha lavorato in diverse aziende di lusso, conosceva molte persone nel mondo della vita notturna di Madrid. Si è trasferita in ambienti dove giravano molti soldi. Sì, è vero che viveva in un appartamento molto povero, molto economico, ma ha sempre voluto andare avanti, ha sempre voluto crescere e quando ha incontrato Cristiano è stata la sua occasione per conquistare la celebrità".