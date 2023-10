Federica Pellegrini incinta: "Sì, al parto in acqua" e il marito fa una gaffe in tv

Prima intervista col pancione per Federica Pellegrini: la Divina è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della sua gravidanza. Il parto (che potrebbe essere in acqua: "Per me è un ambiente naturale") è previsto tra Natale e Capodanno: è in arrivo una bambina il cui nome è ancora top secret (la nascitura ha però già un soprannome dolcissimo: Meringa). Federica era pronta a tacere ma Matteo Giunta ha rovinato tutto: "In realtà l'abbiamo già deciso", ha detto commettendo così una gaffe in tv. "Volevo dire che eravamo ancora indecisi...", ha replicato ridendo la Pellegrini che ha dunque invitato il marito a non svelare di più. Poi ha raccontato: "Sto bene, è una gravidanza bellissima, mai problematica. Sono riuscita a mantenere la mia vita con i miei impegni, i miei ritmi".