Pizza, ecco le migliori del mondo: dove si trovano e chi le prepara

Le migliori pizze del mondo: la classifica

Il primo posto della classifica, nominato dunque come miglior pizza del mondo, è stato conquistato da Franco Pepe e dal suo Pepe in grani a Caiazzo, in provincia di Caserta. Segue al secondo posto un altro casertano, Francesco Martucci, mentre sul gradino più basso del podio c'è il re della pizza romana, Gabriele Bonci. Al quarto posto un altro italiano, Matteo Martinenghi con la sua Baest, che si trova però nel cuore di Copenhagen. Bisogna arrivare fino all'undicesimo posto per trovare un pizzaiolo napoletano, ovvero Ciro Salvo con la sua 50 Kalò. Spiccano poi dei premi speciali, tutti per gli italiani: Best Fried Pizza ad Isabella De Cham Pizza Fritta; Best Pizza FoodArt a Pier Daniele Seu con la Seu Pizza Illuminati; il Best Pizza Science va a Francesco Martucci de I Masanielli e, per finire, il Best Next Pizza al salernitano Francesco Capace di Confine.