Emanuele Filiberto a "Belve" ammette l'uso di droghe: "Andava molto la cocaina..."

Emanuele Filiberto si racconta a " Belve ". Dalle leggi razziali ("Mio padre ha sbagliato a non chiedere scusa") a Sanremo, il principe parla di tutto con Francesca Fagnani. Compresi i tradimenti (superati) con sua moglie Clotilde Courau: "Purtroppo ci sono stati, ma ci sono state anche delle spiegazioni e dei perdoni. Non subito. Il nostro è un grandissimo amore, c'è un grande rispetto tra noi che è andato oltre i tradimenti". C’è spazio, nell'intervista, anche per parlare della sua partecipazione a Sanremo, su cui il principe racconta: “È stata un’operazione marketing della Rai, è la Rai che aveva chiesto della mia partecipazione a Sanremo perché era un anno un po’ debole per loro, serviva quel piccolo casino in più”. La Fagnani chiede: ma era pilotato? E lui: “Mi hanno chiesto e a me è piaciuta l’idea”. E sulla sua posizione in classifica chiosa: "Ma ben venga che sono arrivato secondo”.

Emanuele Filiberto a "Belve" parla della cocaina

Emanuele Filiberto si apre anche sul suo periodo più ribelle, durante il quale non nasconde l’uso di droghe: “È una cosa che ho sempre detto. Va con il fatto di esser chiusi, introversi, di non poter affrontare l’altro in una maniera normale e sana come oggi potrei fare. Questi paradisi artificiali ti aprivano e ti facevano mostrare dei sentimenti che normalmente non avresti mai mostrato”. La Fagnani chiede: che tipo di droghe ha usato? “Ce ne son state parecchie, però a quell’epoca andava molto la cocaina purtroppo”. Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Ennio Meloni, Gabriele Paglino, Antonio Pascale. Regia di Mauro Stancati. La puntata con Emanuele Filiberto andrà in onda domani, 3 ottobre, in prima serata su Rai2.