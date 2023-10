Terremoto, scossa avvertita a Napoli: gente in strada

Una scossa di terremoto è stata avvertita in serata a Napoli. Alcune persone si sono riversate in strada. Non accenna dunque a diminuire lo sciame sismico che da settimane interessa i Campi Flegrei. Il terremoto è stato avvertito distintamente in varie zone della città, sia nella zona collinare del Vomero che sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito.