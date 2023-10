Patty Pravo senza filtri a Belve: "Chi fa questo mestiere senza anfetamine?"

Patty Pravo senza filtri. La cantante si racconta a Francesca Fagnani, nella puntata di " Belve " in onda stasera su Rai Due e lo fa senza giri di parole, come suo solito: "Se ho provato tutte le droghe? Certo. Ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina? Non lo dicono, ma non perché sono timidi. Stai sveglio, lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità". Sui suoi amori, Patty Pravo dice: "Sono rimasta in buoni rapporti con quasi tutti". La Fagnani ricorda anche i molti viaggi della cantante e delle dichiarazioni di Ornella Vanoni, che sull’argomento ha dichiarato che la Pravo racconta delle balle stupende. La cantante reagisce divertita: “Ma sai, Ornellì dice queste cose perché si diverte…”.