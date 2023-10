La dolorosa confessione di Carla Bruni: "Ho avuto un tumore"

Nel mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, Carla Bruni, 55 anni, ha parlato per la prima volta in un video su Instagram della sua battaglia. “Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore”, ha scritto in lingua francese su fogli bianchi che ha lasciato cadere a terra uno dopo l’altro. “Ma ho avuto fortuna: il mio cancro non era ancora aggressivo. Perché questo cancro non era aggressivo? Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo...Infatti ogni anno, nella stessa data, faccio una mammografia”.