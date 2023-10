Tragedia di Mestre, il VIDEO del pullman che sbanda e precipita

MESTRE (Venezia) - Sono ore di shock per il Veneto dopo il terribile incidente stradale che ha coinvolto martedì sera un pullman pieno di turisti, caduto da un cavalcavia e schiantatosi da oltre 10 metri su una ferrovia nei pressi di Mestre. Drammatico il bilancio: 21 morti e 15 feriti, di cui almeno 5 in gravi condizioni. L'automezzo si è incendiato dopo l'impatto. Era stato noleggiato per portare gli ospiti del campeggio "Hu" di Marghera di ritorno da Venezia. Ancora non identificate tutte le persone coinvolte, ma si tratta perlopiù di stranieri, tra cui alcuni ucraini.