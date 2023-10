Fedez in ospedale, la domanda a Chiara Ferragni: "Come sta?". Interviene la guardia del corpo

Una giornata trascorsa in ospedale, accanto al marito in difficoltà e ricoverato da giorni. Chiara Ferragni è tornata al Fatebenefratelli di Milano per stare vicina a Fedez. attualmente ricoverato a causa di un'emorragia derivante da due ulcere intestinali. Il cantante e giurato di X Factor ha ricevuto diverse trasfusioni di sangue e, secondo alcune indiscrezioni, il suo stato di salute starebbe cominciando a migliorare. Di certo l'artista è monitorato costantemente, con controlli frequenti del valore del suo emocromo. Chiara Ferragni è arrivata di prima mattina all'ospedale per poi lasciarlo verso l'ora di pranzo, scortata dalla sua guardia del corpo che l'aspettava fuori e l'ha protetta dalle domande dei giornalisti presenti. La Ferragni non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione sulle condizioni del marito.