Elodie, l'annuncio fa impazzire i social: "Voglio farvi tornare a casa stanchi"

Elodie ha annunciato l'arrivo di nuova musica tramite i social. La cantante, romana e romanista , ha parlato ai suoi followers attraverso una diretta Instagram , in cui ha fatto sentire un breve estratto del suo nuovo progetto: "Arriverà fra poco per ringraziarvi dell’amore che mi state dando. È nato subito dopo il concerto al Forum. Sono tornata a casa felicissima, emozionata, gasata, ma non erano previste altre date".

Elodie: "Voglio fare tornare a casa stanchi"

Poi ancora sul nuovo progetto: "È fatto per voi, per darvi qualcosa in cambio Di cosa si tratta? Sarà una cosa cattiva, vi voglio fare tornare a casa stanchi". Inoltre, durante la diretta, Elodie ha mostrato l’immagine-chiave del video di A fari spenti, disegnata dal grande fumettista Milo Manara: "Il corpo come arte, è la potenza del corpo femminile, la libertà del corpo femminile. È incredibile sapere che un artista come lui capisce quel che sto facendo. Che non è esibizionismo, è consapevolezza di quel che si è, del proprio corpo, della propria libertà". Infine ha annunciato una nuova data al Forum di Assago, visto il soldout della seconda data.