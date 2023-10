Federica Pellegrini incinta, il parto si avvicina: selfie e messaggio sui social

Si avvicina sempre di più il parto di Federica Pellegrini, èprevisto tra Natale e Capodanno. Per l'ex campionessa azzurra, che non ha escluso la possibilità di partorire in acqua, è in arrivo una bambina il cui nome è ancora top secret. Durante queste ultime settimane la Divina sta continuando a postare foto sui social, condividendo la sua gravidanza con i followers.