Ryder Cup, enorme incendio colpisce le tribune del 'Marco Simone'

Ryder Cup, vasto incendio nei pressi del Marco Simone

Nel tardo pomeriggio un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato proprio nella struttura adiacente ai campi che fino a domenica era stata utilizzata come tribuna per i tifosi. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Le cause che hanno provocato l'incendio sono ancora da accertare.