La ragazza allergica all'acqua: "La doccia ogni 2 mesi, ecco cosa bevo"

Come si lava e cosa beve la ragazza allergica all'acqua

Tessa Hansen-Smith ha raccontato attraverso il suo account Instagram "livingwaterless" (letteralmente "vivendo senz'acqua"), come vive con questa grave allergia. Ad esempio beve solo latte, perché anche solo ingerire poche gocce d'acqua le causa forti bruciori di stomaco. "Stare sotto la doccia per più di 5 minuti, cercando al tempo stesso di non svenire mentre vado in iperventilazione quando il getto mi colpisce, non è un'esperienza come può essere per gli altri". Ma ogni tanto una doccia la deve fare, nonostante eviti ogni attività che potrebbero farla sudare o sporcare. Quello che fa spesso è radersi e utilizzare il deodorante "ovunque sia possibile", ma "anche quello non mi fa stare bene". E poi: "Per pulirmi uso delle salviettine umide, ma pure quelle fanno male".

Tessa Hansen-Smith e la scoperta dell'allergia

"Uscivo dalla doccia e avevo enormi lividi sulla pelle, il mio cuoio capelluto sanguinava", ha spiegato Tessa. Sua madre Karen, medico di famiglia, è stata la prima a rendersi conto del problema della figlia. Ma solo dopo anni di test, analisi e visite tra specialisti. Le cause di questa patologia che colpisce più comunemente le donne sono ancora sconosciute.