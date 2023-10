Fedez sarà dimesso dall'ospedale oggi pomeriggio

Come sta Fedez? Dopo una settimana e un giorno di ricovero, il cantante sarà dimesso nel pomeriggio dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano dove era stato portato lo scorso 28 settembre per una emorragia causata da due ulcere intestinali.

Fedez sarà dimesso dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano

I valori del sangue del cantante, che a marzo era stato operato al San Raffaele per un tumore al pancreas, sono migliorati e quindi, come si apprende da fonti sanitarie, può lasciare l'ospedale. Accanto a Fedez, come sempre, la moglie Chiara Ferragni, che ha annullato tutti i suoi impegni lavorativi.