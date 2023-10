Beckham sbugiarda la moglie Victoria: "Con che macchina andavi a scuola?"

La famiglia di Victoria Beckham: David sbugiarda la moglie

"Sii onesta", ha replicato David Beckham. "Sono onesta", ha controbattuto Victoria. L'ex calciatore ha così reagito con piglio più deciso: "Con quale macchina tuo padre ti portava a scuola?". "No, no, no. Dipende", ha fatto sapere la creativa ma il marito ha insistito: "Quale?". Alla fine Victoria ha dovuto ammettere: "In una Rolls-Royce", chiarendo così che la sua famiglia di modesto aveva ben poco. "Grazie", ha detto alla fine David soddisfatto.

La famiglia di Victoria Beckham: chi sono i genitori

Il padre di Victoria Beckham è Anthony, ingegnere elettronico, mentre la madre Jacqueline lavorava come impiegata assicurativa e hairstylist. Victoria ha due fratelli più piccoli: Louise e Christian.