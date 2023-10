Organizza un rapporto a tre per il compleanno del marito, poi il divorzio

Theresa Rose, una donna dell'Oregon, ha divorziato dopo aver avuto un rapporto sessuale a tre con suo marito e un'altra donna. Ad organizzare l'incontro bollente è stata proprio Theresa, che ha voluto sorprendere il padre dei suoi figli con un regalo del tutto inaspettato. Un menage a trois che ha cambiato per sempre la vita della Rose, che ha capito di provare maggiore attrazione per le donne che per gli uomini. Ha così chiesto il divorzio e ha iniziato a vivere la sua nuova vita. Oggi ha una moglie ed è felice.