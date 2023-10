Fedez commosso, incredibile svolta: cosa è successo dopo il suo ricovero

Le ultime parole di Fedez dopo la grande paura non sono passate inosservate. Tantissime persone hanno accolto l’appello del cantante, che ha ringraziato commosso sui social network. Quando è rientrato a casa il rapper ha invitato tutti a donare il sangue perché grazie alle trasfusioni lui è riuscito a sopravvivere. In seguito alla sua testimonianza, centinaia di telefonate sono arrivate al centralino dell'Avis.

Donazione di sangue, accolto l’appello di Fedez

Fedez si è detto contento e orgoglioso: "Sono molto felice, si è generato un effetto a catena che non mi aspettavo. Grazie a tutti e buona domenica", ha affermato in una stories. “Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui”, aveva invece ribadito in precedenza.

I problemi di salute di Fedez

Fedez era ricoverato da giovedì 28 settembre nel reparto di Chirurgia d'urgenza e oncologica del Fatebenefratelli di Milano. L'artista è stato curato per un'emorragia interna causata da due ulcere, seguita da un nuovo sanguinamento domenica 1 ottobre. Un anno fa, invece, è stato operato per un tumore benigno al pancreas.