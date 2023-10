Mary Lou Retton, l'oro della ginnastica a Los Angeles è in fin di vita

Mondo della ginnastica in apprensione per le condizioni di salute di Mary Lou Retton, ex ginnasta e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984 nell'all-around dove divenne la prima americana a conquistare una medaglia d'oro ai Giochi in questa disciplina.

Mary Lou Retton, la figlia: "Lotta per la vita"

Come reso noto dalla figlia McKenna Kelly con un post su Instagram Mary Lou Retton, 55 anni, sarebbe in fin di vita e ricoverata in terapia intensiva per una rarissima forma di polmonite. La donna non sarebbe in grado di respirare in modo autonomo e, come si legge nel post, sta "lottando per la vita".