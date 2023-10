Chiara Nasti contro gli haters: "Ecco perché non faccio nulla in casa"

Nasti, le faccende domestiche e la lavatrice...

"Posso essere più che sincera - dice la Nasti in una storia Instagram riferenedosi alle faccende domestiche- non mi è mai piaciuto farle e non l'ho mai fatte in vita mia. Le fanno le domestiche, figuriamoci poi la lavatrice che è lo step superiore. Ho chi lo fa per me, perché devo imparare?". Aggiungendo inoltre che si sente molto stressata perché non ha una tata per il suo bambino: "Con Thiago non ho aiuti, non ho una tata e mi occupo al 100% di lui e infatti ho molti momenti di sconforto e starci h24 insieme soprattutto per me che è il primo è difficile. Chi è mamma lo sa quanto è difficile. Non ho i nonni in città nè da parte mia né da parte di mio marito". Infine, quando gli viene chiesto della lavastoviglie commenta: "Non so fare nemmeno quella, vado a sotterrarmi", seguito da tante emoticon che ridono.