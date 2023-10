Clamoroso: Sturridge rischia l'arresto per non aver pagato la ricompensa del cane

ROMA - L'edizione odierna del Daily Mail lancia una notizia clamorosa: il tribunale di Los Angeles, infatti, ha emesso un mandato di arresto per Daniel Sturridge. Questo il caso che riguarda l'ex attaccante del Liverpool, ora svincolato: Killa Fame, rapper americano (Foster Washington il suo vero nome), avrebbe ritrovato il cane di Sturridge, senza però ricevere la ricompensa da 30 mila dollari promessa. L'ex Reds è stato chiamato a comparire in tribunale per rispondere ad alcune domande sulla sua condizione economica, ma non si è presentato e di conseguenza il tribunale ha emesso un mandato di cattura.