Guè Pequeno è dipendente da OnlyFans: "Spendo più di 5mila euro al mese"

OnlyFans è diventata una dipendenza per Guè Pequeno . A confessarlo il diretto interessato in un'intervista concessa al podcast americano Growing up italian, dove ha ammesso di spendere somme piuttosto considerevoli su questa piattaforma di contenuti hot a pagamento . "Per me, in questo momento, OnlyFans è peggio del gioco d’azzardo – ha rivelato Guè -. Ho dovuto scollegare la carta di credito. Il mio commercialista pensava che fossi vittima di una truffa online. Gli dissi di no, che ero io a pagare a ogni ora del giorno, anche alle 4 del mattino".

Guè Pequeno e la dipendenza da OnlyFans

Quanto spende Guè Pequeno su OnlyFans? “Molto, migliaia di euro. Meno di diecimila, ma più di cinquemila in un mese”. Poi ha aggiunto: "È la truffa del futuro". Non è la prima volta che l'artista parla del successo della piattaforma hot: nel programma tv di Alessandro Cattelan aveva criticato le star di OF. "La gente dice: “No ma io, io ho smesso di lavorare”. Allora io che lavoro sono un c*****ne? Oggi sono tutti guru. Non lo capisco e questo è il messaggio che passa. Poi sai che cosa? Senza mancare di rispetto a nessuno, anzi sì tanto ormai: ma io posso accettare un consiglio economico-finanziario da un influencer che non ha la terza media o da una che sta a pe***a su OnlyFans? Perché poi il personaggio è quello".

Cos'è OnlyFans, come funziona e come abbonarsi

OnlyFans è una piattaforma in cui i "creator" pubblicano messaggi, foto, video e più in generale contenuti esclusivi per i fan in cambio del pagamento di un abbonamento mensile. Il settore che funziona di più è quello dei contenuti legati al sesso: video espliciti e foto di nudo scattate ad hoc in base alle richieste degli utenti.