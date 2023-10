Fedez compie 34 anni e racconta, con Chiara Ferragni "Sangue ok, ora partirò"

Un giorno sì e l'altro pure il gossip li da in crisi, anche quando hanno cose più importanti a cui pensare come la salute. Tra Fedez e Chiara Ferragni va tutto bene, come dimostrano le parole cariche d'amore che l'imprenditrice rivolge al marito nel giorno del trentaquattresimo compleanno. Questa la dedica di Chiara: "Buon compleanno a mio marito. La prima foto (loro due nella vasca, ndr) è quella che vedo più spesso perché mi compare quando mi chiama. Grazie per aver creato una famiglia con me, grazie per essere sempre al mio fianco, nei momenti belli e in quelli brutti. Ti amo, buon compleanno". A corredo un cuore e il simbolo dell'infinito. Eloquente la risposta di Fedez: "Ti amo".