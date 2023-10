Flavio Briatore diventa chef: domenica ai fornelli per l'imprenditore

Domenica ai fornelli per Flavio Briatore . Il noto imprenditore ha condiviso su Instagram alcune stories in cui è intento a cucinare un piatto tipico italiano: spaghetti con aglio, olio e peperoncino . "Buona domenica e buon appetito a tutti", ha poi aggiunto, ricevendo molteplici commenti da parte dei suoi follower.

La confessione di Elisabetta Gregoraci

Di recente Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, ha ammesso di trascorrere ancora molto tempo insieme all'ex team manager della Formula 1 per via del figlio Nathan Falco, che oggi ha 13 anni. "Siamo sempre insieme, viviamo a 500 metri di distanza, a Montecarlo. Siamo quasi tutte le sere a cena insieme", ha rivelato la soubrette.