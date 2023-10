Clamoroso in Giappone, lottatori di sumo costretti a cambiare aereo: "Pesano troppo"

ROMA - Lo Special National Sports Festival è l'evento sportivo più grande e prestigioso del Giappone: il "Kokutai", questo il suo nome in giapponese, attira sempre numerosi sportivi, anche delle discipline più tradizionalmente nipponiche. E una di queste è certamente il sumo: ma stavolta i lottatori si sono trovati di fronte a un inconveniente non previsto.

Lottatori di sumo costretti a cambiare aereo, cosa è successo?

Secondo quanto riportato dal quotidfiano giapponese Yomiuri Shimbun, infatti, la Japan Airlines si è trovata a fare i conti con un grandissimo numero di passeggeri diretti all'isola di Amami Oshima, sede del Festival. Ma non era certo il numero dei passeggeri a preoccupare la compagnia, visto che dagli aeroporti di Osaka e Tokyo erano in partenza due Boeing 737-800 con una capacità di 165 passeggeri. Il vero problema era infatti rappresentato dalla "stazza" dei passeggeri: calcolando che il peso di un lottatore di sumo si aggira attorno ai 120 chilogrammi, si temeva che entrambi i voli non sarebbero stati in grado di trasportare la quantità di carburante richiesta a causa delle limitazioni di peso. A questo punto la scelta della Japan Airlines è stata quella di organizzare un volo aggiuntivo speciale, in partenza dall'aeroporto Haneda di Tokyo, per aiutare a dispedere il numero dei passeggeri.