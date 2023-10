"Qualcuno ha defecato sul pavimento del bagno": volo cancellato e passeggeri furiosi

Proteste dei passeggeri sui social

"Davvero una buona cosa da parte di Easy Jet ritardare il volo di 3,5 ore senza comunicazioni e poi decidere di cancellarlo del tutto perché qualcuno ha defecato sul pavimento del bagno" è stato il lamento social di una donna che era presenta bordo. Una versione confermata dal 'Daily Star' che riporta invece le parole usate dal pilota per annunciare il 'problema': "È piuttosto divertente defecare nella toilette anteriore dell'aereo, quindi ora resteremo qui la notte. Faremo scendere tutti e organizzeremo gli alberghi disponibili. Ci vediamo domani mattina".

La nota della compagnia aerea

Questa invece la nota diramata oggi dalla compagnia aerea: "EasyJet può confermare che il volo EZY8054 da Tenerife a Londra Gatwick ieri sera è stato ritardato durante la notte a causa dell'aereo che necessitava di ulteriore pulizia. Abbiamo fatto tutto il possibile per ridurre al minimo l'impatto dell'interruzione del volo, per i nostri clienti, fornendo sistemazione in albergo e pasti; il volo dovrebbe partire questo pomeriggio. La sicurezza e il benessere dei nostri clienti e dell'equipaggio è la massima priorità di EasyJet e, sebbene ciò non sia dipeso da noi, vorremmo scusarci per l'inconveniente".