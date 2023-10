Benzema, accusa scioccante del ministro francese: "Ha legami con un gruppo di terroristi"

PARIGI - Un’accusa durissima, scioccante. Il ministro degli Interni della Francia, Gerald Darmanin, ha accusato Benzema di essere legato ai Fratelli Musulmani. Si tratta di un’organizzazione islamica transazionale considerata terroristica in Francia. “Il signor Karim Benzema ha notori legami con i Fratelli Musulmani”, ha detto il ministro a CNews, puntando il dito contro Benzema, a distanza di un giorno dall'attentato in Belgio .

Benzema e il pensiero su Gaza

Una dichiarazione che fa seguito al sostegno che l'ex calciatore del Real Madrid, ora in Saudi Pro League, ha mostrato agli abitanti di Gaza quando Israele ha iniziato a bombardare la Striscia. “Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza che sono ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini”, aveva scritto la punta su X.