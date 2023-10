Ciclisti incontrano un orso, la reazione stupisce: “Vediamo se ci frega”

Un gruppo di ciclisti baschi si è imbattuto in un orso, durante una passeggiata in bicicletta in Transilvania. Ma nonostante un attimo di comprensibile sorpresa, sono riusciti a mantenere la calma e a non farsi prendere dal panico, gestendo la situazione e non provocando pericoli all'animale (che si trovava nel suo habita naturale) e alle persone che stavano arrivando.