Morto Burt Young, il Paulie di Rocky: Sylvester Stallone in lacrime

È morto Burt Young , l'attore che ha interpretato Paulie Pennino, il migliore amico e cognato di Sylvester Stallone in sei film di " Rocky ". Come ha dichiarato sua figlia, Anne Morea Steingieser, al New York Times Young è morto l'8 ottobre a Los Angeles all'età di 83 anni.

La carriera di Burt Young

Young è apparso in film come "Chinatown" e "C'era una volta in America", e in programmi televisivi come "Miami Vice" e "I Soprano". Ma era conosciuto soprattutto per aver interpretato il pugile semi dilettante Paulie Pennino, fratello maggiore della moglie Adrian (Talia Shire) del migliore amico Rocky. Young è stato una colonna portante della saga di Stallone a partire dal film inaugurale del 1976.

Il ricordo social di Sylvester Stallone

Attraverso il proprio account Instagram Sylvester Stallone ha pubblicato il suo personale ricordo di Young: "Al mio caro amico, Burt Young, sei stato un uomo e un artista incredibile, mancherai tantissimo a me e al Mondo... RIP".