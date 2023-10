Cecilia Rodriguez e gli abiti regalati: reazione furiosa e dito medio sui social

Cecilia Rodriguez ha perso la pazienza sui social. La sorella di Belen , tornata innamorata e di nuovo serena grazie ad Elio Lorenzoni , si è sfogata durante una sessione di domande e risposte su Instagram , in merito al recente lancio di una piattaforma online per la vendita di vestiti usati da personaggi famosi.

Cecilia Rodriguez, dito medio su Instagram!

Uno degli utenti le ha scritto: "Trovo un’iniziativa vergognosa che voi vendiate roba che vi hanno regalato e che vi fa schifo”. Durissima la risposta di Cecilia: "Intanto mi vergogno io che ci sia ancora gente nel 2023 con tutta questa cattiveria addosso. Posso forse capirlo perché viviamo in un mondo molto complicato e quindi vi capisco da un certo punto di vista o forse è perché non regalano i vestiti a te. Io dico sempre che prima di aprire la bocca bisogna informarsi. Si tratta di vestiti usati. Con i miei vestitici faccio quello che voglio perché li ho comprati io. E quelli che non sono stati acquistati da me, sono dei regali e con i regali uno ci fa quello che vuole. Gran parte del ricavato poi, come tutti i mercatini che abbiamo fatto, va in beneficienza". L'influencer ha poi chiuso il video mostrando il dito medio all'utente, scatenando la reazione dei suoi numerosi follower.