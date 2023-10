Adele: "Bevevo quattro bottiglie di vino al giorno, ora mi annoio"

Adele: "Bevevo quattro bottiglie di vino al giorno"

La popstar ha dunque ammesso della sua nuova sobrietà al pubblico: "Ho smesso di bere molto tempo fa, mi sembra un’eternità. Forse tre mesi e mezzo fa? È noioso. Oh mio Dio, è noioso. Voglio dire, sono stata letteralmente al limite dell’alcolismo per gran parte dei miei vent’anni. Mi manca così tanto". La cantante ha anche ammesso che prima di smettere era arrivata a "bere quattro bottiglie di vino già prima delle 11 di mattina".

Adele sull'alcolismo

Adele è dunque tornata a parlare dell'alcolismo e della sobrietà. Nel 2021 la cantante rispose così ad Oprah Winfrey: "Ho smesso di bere. Non bere è un ottimo modo per conoscere davvero te stesso, semplicemente bere acqua ed essere sobrio". Poi a Vogue, sempre nel 2021: "Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con l’alcol. Sono sempre stata molto affascinata dall’alcol. L’alcol è quello che ha tenuto mio padre lontano da me. Quindi ho sempre voluto sapere cosa ci fosse di così bello".