Valentina Ferragni in lacrime sui social, i fan spaventati: "Cosa sta succedendo?"

Una scena che dimostra una sensibilità fuori dal comune. Valentina Ferragni, sui social, ha sempre mostrato il suo vero volto senza nascondersi in scatti finti. Sulla sua pagina è finito di tutto: la carriera, la sua vita privata, i suoi amori e tutto il resto. Un rapporto trasparente con i followers che le ha permesso di diventare un punto di riferimento per molti di loro. La Ferragni ha messo a disposizione dei suoi seguaci il box con le domande da porle: "Chiedetemi tutto quello che volete". A scuotere l'animo dell'influencer è stata la domanda di un follower che ha tirato in ballo la sua storia Matteo Napoletano, una relazione che va avanti ormai da mesi nonostante la differenza di età tra i due: "Come fare a non sentirsi a disagio se il ragazzo di cui sei innamorata è più piccolo di te?", ha scritto una fan. Valentina ha risposto in modo schietto come al solito: "Allora, devo dire che secondo me a noi donne fa strano perché siamo abituate a vedere uomini con donne più giovani. Fa strano perché tutti dicono che le donne siano molto più mature degli uomini, quindi, più piccoli sono, peggio è. Per fortuna, non tutti gli uomini più giovani sono immaturi, dato che, una persona è fatta di esperienze, educazione e valori, non è certo la carta d'identità che definisce qualcuno".