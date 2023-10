Netflix alza i prezzi anche in Europa: ecco i piani e i paesi dove sarà più caro

Novità a Netflix . La piattaforma streaming ha deciso di aumentare i prezzi e allo stesso tempo di lanciare la sua prima diretta streaming legata allo sport. Con un comunicato stampa è stato annunciato un aumento delle tariffe riguardanti i piani abbonamenti Standard e Premium per alcuni Paesi. "Ci concentriamo anche sul miglioramento della monetizzazione attraverso una combinazione di condivisione a pagamento, ampliamento della nostra attività pubblicitaria e maggiori prezzi dei nostri piani – si legge nella nota -. Innanzitutto, la condivisione a pagamento. Come dimostrano la nostra forte crescita dei membri negli ultimi due trimestri e le nostre previsioni di crescita dei ricavi del quarto trimestre del 2023, ora abbiamo intrapreso azioni con successo in ogni regione in cui operiamo e le stiamo implementando come previsto".

Netflix ha deciso di alzare i prezzi

Netflix ha dunque deciso di alzare i prezzi, in particolare in Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Per ora non è previsto alcun aumento in Italia ma potrebbe accadere in un secondo momento. La piattaforma ha specificato: "Adegueremo i prezzi negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia. Negli Stati Uniti, il piano con pubblicità ($ 6,99) e i nostri piani Standard ($ 15,49) rimarranno gli stessi, mentre Basic ora costerà $ 11,99 e Premium $ 22,99. Per il Regno Unito e la Francia, i nostri prezzi per Pubblicità/Basic/Standard/Premium sono rispettivamente £ 4,99/£ 7,99/£ 10,99/£ 17,99 e 5,99 €/10,99 €/ 13,49 €/19,99 € (come negli Stati Uniti, i nostri prezzi Ads e i piani Standard nel Regno Unito e in Francia rimangono invariati). Il nostro prezzo di partenza è estremamente competitivo con altri streamer e, ad esempio, $ 6,99 al mese negli Stati Uniti è molto inferiore al prezzo medio di un singolo biglietto del cinema".