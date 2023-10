New York-Madrid nel tempo di una partita di calcio: l’aereo che può rivoluzionare i trasporti

MADRID (SPAGNA) - Il mondo dei trasporti si prepara a una rivoluzione senza precedenti. In Spagna , il maggiore esponente dei voli ipersonici è ' Destinus ', azienda privata specializzata in soluzioni aerospaziali, di difesa e energetiche. Anche l'azienda ' Hermeus ', fondata nel 2018 , ha appena presentato il primo dei suoi veicoli, ' Quarterhorse ', con il quale cercherà di dimostrare che il suo motore a ciclo combinato basato su turbina può passare dalla modalità turbojet alla modalità stratojet in volo.

Hermeus, si progetta il futuro

"Il nostro obiettivo è rendere popolare l'aereo ipersonico", sottolinea un portavoce di 'Hermeus'. Un progetto ambizioso per l'azienda che convaliderà progressivamente i sistemi integrati del primo Quarterhouse e ne progetterà altri. Verrà innanzitutto implementato il processo di fabbricazione, mentre per la data del primo volo del Quarterhouse MK 1 bisogna attendere. Da questo momento in poi, Hermeus costruirà anche l'MK2, con il quale intende effettuare il volo ipersonico, e l'MK 3, con la pretesa di diventare l'aereo più veloce del mondo.

Halcyon, l'aereo che rivoluzionerà i trasporti

Dopo sviluppo e test dei modelli 'Quarterhorse', 'Hermeus' si concentrerà sull'aereo Halcyon. Si tratta di un velivolo in grado di trasportare a bordo un totale di 125 persone e appositamente progettato per coprire viaggi transoceanici a velocità ipersonica. Halcyon infatti collegherà New York e Honolulu in soli 60 minuti, così come New York e Londra. La tratta New York-Madrid durerebbe 90 minuti, quanto una partita di calcio e cinque volte più veloce degli aerei attuali, grazie a una velocità di 6mila chilometri orari.