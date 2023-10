Fedez dopo la grande paura: "Ecco come sto oggi"

Fedez è tornato a sorridere dopo la grande paura di qualche settimana fa. Il cantante e marito di Chiara Ferragni è stato ricoverato d'urgenza al Fatebenefratelli di Milano per una emorragia causata da due ulcere intestinali. A poco a poco il 34enne sta tornando alla normalità.

Come sta oggi Fedez

"Mi sto riprendendo piano piano", ha detto Fedez rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle sue condizioni di salute a margine dell'inaugurazione del centro 'Tog' Carlo de Benedetti per la disabilità infantile in via Livigno a Milano. Nonostante i recenti problemi di salute l'artista sarà presente alle prossime puntate di X Factor.