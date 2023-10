Simona Branchetti: "Non sono l'amante di Giambruno, lui è un burlone"

Nella discussa rottura tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno spunta un terzo nome, quello di Simona Branchetti . La giornalista del Tg5, nonché conduttrice Mediaset, è stata tirata in ballo da qualcuno per via della sua amicizia di vecchia data con Giambruno. La diretta interessata ha però smentito in un'intervista a La Repubblica di essere la presunta amante del collega, come insinuato da qualcuno. "Giambruno e io siamo amici da dieci anni - ha specificato Simona per poi aggiungere -. In qualche occasione ci siamo frequentati anche con Giorgia, da molto prima che lei diventasse presidente del Consiglio. Chi lo conosce sa che è un burlone, che scherza con tutte. Io non c’entro niente e voglio essere lasciata fuori".

Simona Branchetti e la verità sul rapporto con Giambruno

"Io della mia vita privata non parlo volentieri. Dopodiché, giusto per chiarire: da giugno ho un compagno a cui tengo molto e non mi va di finire nel calderone di una vicenda così strumentale e aggressiva nei confronti di un collega che avrà pure toni e modi discutibili, però lo conosciamo: è uno che gioca in modo anche pesante con tutte, dalla barista alla co-conduttrice, giovani e meno giovani. Non si può mettere nel tritacarne chi non ha nulla a che fare con questa storia", ha dichiarato Simona Branchetti in un'intervista a La Repubblica.

Simona Branchetti: "Giambruno non è un mostro"

A detta di Simona Branchetti Andrea Giambruno è "un burlone" che ama scherzare con tutti, non di certo un mostro. Anche se la presentatrice riconosce la volgarità e l'inappropriatezza delle frasi dei fuorionda diffusi da Striscia la notizia. "Dalla bocca di Giambruno non è mai uscita una sola parola sulla sua famiglia. In questo è di un rigore incredibile, credo lo facesse per proteggere la loro storia. Certo, noi lo avevamo avvertito che esporsi in video era una scelta rischiosa, ma lui ha sempre difeso il suo lavoro e il diritto a esercitarlo", ha detto la Branchetti.