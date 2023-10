Giambruno, nuovo look senza ciuffo dal parrucchiere di Dybala e Lukaku

Nuovo look per Andrea Giambruno , che ha recentemente ufficializzato la separazione da Giorgia Meloni . Un cambio netto per il giornalista, che ha detto addio al suo ciuffo passando ad una capigliatura più corta e sobria .

Giambruno dal parrucchiere di Dybala e Lukaku

Per l'occasione Giambruno, finito nella bufera per i suoi fuorionda condivisi da Striscia la Notizia, ha scelto Gennaro Capasso di Les Napolitains, al quartiere Eur a Roma. Il parrucchiere in questione è già famoso per avere tra i suoi clienti altre celebrità e in particolare giocatore della Roma: da Dybala a Lukaku, fino al capitano Pellegrini. La foto del nuovo taglio di Giambruno è stata pubblicata sull'account del parrucchiere, vicina a quella di altre celebrità e dei giocatori giallorossi.