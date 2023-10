Roma, metro A ferma con i vagoni pieni: "C'è una persona sui binari"

ROMA - Viaggio da incubo per decine di passeggeri sulla Linea A della metro di Roma oggi (mercoledì 25 ottobre), quando intorno alle ore 18 un convoglio si è fermato per circa mezz'ora con i vagoni pieni a causa a causa della presenza di una persona non autoricata in galleria.

Metro A ferma a Roma, la nota di Atac

A spiegare i motivi dello spot Atac attraverso una nota: "Per una persona sui binari alla stazione Vittorio Emanuele direzione Anagnina - si legge nel comunicato -, i treni direzione Anagnina sono momentaneamente fermi nelle stazioni precedenti. In corso intervento forze dell'ordine e 118". L'avviso è stato poi affidato anche ai social: "Ritardi in corso per un soccorso a una persona sui binari stazione Vittorio - ha scritto Atac sui propri profili -. Il soccorso viene effettuato dalle forze dell'ordine e dal 118. In casi del genere la circolazione può essere temporaneamente disattivata per consentire l'intervento di soccorso e/o delle forze dell'ordine".